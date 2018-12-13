أكاديمية مصر للطيران تدرب أطقم الخطوط الجوية الهندية والليبية والسودانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب قامت بتنفيذ البرنامج التدريبى لعدد من أطقم طيارين الخطوط الجوية الهندية على طرازات الإيرباص A320 وبوينج B777 وB737-800 حيث يشمل البرنامج تدريبا نظريا وعمليا على أجهزة الطيران التمثيلى بواسطة مدربين مصريين مؤهلين دوليا يتمتعوا بخبرات متراكمة تعطى للأكاديمية ميزة نسبية عن باقى مراكز التدريب المنافسة فى الشرق الأوسط، حيث أبدى المتدربون إعجابهم الشديد بالأمكانات البشرية من محاضرين معتمدين دوليا وخدمة عملاء على مستوى عالى من المهنية وكذلك ماتملكه الأكاديمية من أجهزة تدريب عالمية .

وأضاف الطيار عبدالهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب أن التعاون ظل مشتركا بين مصر والأشقاء العرب وإيمانا من أكاديمية مصر للطيران للتدريب بدورها الإستراتيجى نحو التوسع وتكثيف التعاون المشترك بينها وبين شركات الطيران فى الشرق الأوسط والوطن العربى تم الاتفاق مع وفد الخطوط الجوية الليبية على تدريب أطقم الطيارين والضيافة الجوية على أجهزة الطيران التمثيلى من طراز الإيرباص A320وA330 .

وقد أبدى الوفد إعجابه بالإمكانات المتاحة داخل الأكاديمية حيث تم الاتفاق على بدء إتخاذ الإجراءات التنفيذية لعمل البرامج التدريبية المتفق عليها مما يزيد من حجم التعاون المشترك مع شركة الطيران الليبية.

واستكمالا للنشاط التدريبى قامت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى الوقت الحالى بتدريب أطقم الضيافة الجوية للخطوط الجوية السودانية على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الطوارئ CEETوجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكبCST كما تم الإتفاق على تدريب المهندسين على أحدث البرامج التدريبية فى مجال صيانة الطائرات من طراز الإيرباص A320وB737-500 والذى يتم على أعلى مستوى من الجودة .

كما تم استكمال المناقشات لبحث توسيع أوجه الشراكة والتعاون حيث أنه من المخطط أن يستمر هذا التعاون المثمر لفترة طويلة قادمة مما يرسخ من روابط المشاركة مع الخطوط الجوية السودانية و يزيد من كفاءة عنصرها البشرى الذى يعكس الثقة فى قدرة وكفاءة أكاديمية مصر للطيران للتدريب العريقة.