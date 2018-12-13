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حصاد الأخبار.. "التعليم" تواصل تجهيز المدارس الثانوى بالسيرفرات لاستقبال التابلت

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأخبار.. "التعليم" تواصل تجهيز المدارس الثانوى بالسيرفرات لاستقبال التابلت والان مع تفاصيل الخبر

الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

فيديو.. الإفتاء: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم أمر حث عليه الإسلام
 

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دار الافتاء المصرية

 

قطع مياه الشرب 12 ساعة عن مناطق بمصر الجديدة السبت أبرزها الحجاز وهليوبوليس

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انقطاع المياه 

 

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الطقس

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السيول

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الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

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غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى 

 

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الدكتور طارق أسعد 

 

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الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

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محمد سعفان وزير القوى العاملة 

عباس شومان: لامانع من التحالف العسكرى بين الدول الإسلامية على غرار حلف الناتو

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الدكتور عباس شومان الامين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

 

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محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأخبار.. "التعليم" تواصل تجهيز المدارس الثانوى بالسيرفرات لاستقبال التابلت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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