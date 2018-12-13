سامح شكرى يبحث أبرز مستجدات الأزمة السورية مع المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، الخميس، فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى إلى سوريا، أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة، وذلك للتباحث بشأن مُجمل تطورات الأوضاع على الساحة السورية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تباحثاً بين الجانبين فى شأن مُجمل مستجدات الأزمة السورية، وسُبل الدفع بالحل السياسى لحلحة الوضع المتأزم فى البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ولاسيما الجهود المبذولة للدفع بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها فى أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف المُتحدث الرسمى للخارجية، أن الوزير شكرى جدّد خلال اللقاء تأكيده على استمرار المساعى والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إرساء الحل السياسى فى سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويوقف نزيف الدم السورى، منوهاً بأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لإيجاد حل شامل للأزمة المُمتدة التى تعيشها سوريا الشقيقة.



الوزير شكرى مع المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي الى 2 سوريا.

وذكر حافظ، أن نقاشاً دار حول الوضع في شمال شرق سوريا والتطورات هناك، مع التأكيد على خطورة التصعيد الميداني وانزلاق الأمور لمناحي لا تفيد هدف احتواء الوضع وجهود مكافحة الإرهاب.



لقاء السيد الوزير مع المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي الى سوريا

ومن جانبه، ثمّن سينيمو الدور المتوازن الذي تضطلع به مصر على الساحة السورية، مشيراً إلى حرص فرنسا على استمرار التشاور وتبادل التقييم مع مصر خلال الفترة المقبلة حول مجريات الوضع في سوريا، وسُبل الدفع قدماً بمسار العملية السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.