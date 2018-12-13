شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات حالة الطقس الأسبوع المقبل × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار فى الأحوال الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية خلال ال 72 ساعة من الأسبوع المقبل. وينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس لقرائه خلال الـ 72 ساعة المقبلة فى ضوء توقعات خبراء الأرصاد ووفقا لما أكده الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، كما يلى. 1- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. 2- الطقس سيكون دافئا على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. 3- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى الأحد المقبل. 4- متوقع أن يشهد الأحد المقبل فقط فى آخره أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية أى بالسلوم فقط. 5- وفقا لتوقعات الأرصاد لن يؤثر على الجو أية ظواهر جوية سوى الشبورة فقط بالصباح الباكر 6- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية شرقية معتدلة 7- الأجواء عامة لطيفة وتسمح للمواطنين بالخروج وقضاء عطلة نهاية الأسبوع 8- ينصح بارتداء الملابس الثقيلة ليلا لبرودة الأجواء 9- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة خلال تلك الفترة العظمى بين 20 و 23 درجة والصغرى تتراوح بين 13 و 15 درجة .

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات حالة الطقس الأسبوع المقبل × 9 معلومات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .