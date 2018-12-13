شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة قوافل وزارة الصحة فى محافظات الجمهورية حتى 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الصحة والسكان سلسلة من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية المختلفة فى المناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

و"الخليج 365" يستعرض خريطة القوافل فى المحافظات المختلفة فى السطور التالية:

1- القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة تستمر لمدة يومين بكل محافظة .

2- المحافظات التي تشملها القوافل هي الوادى الجديد، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والجيزة، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم، وكفرالشيخ، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، ودمياط.

3- إطلاق 4 قوافل طبية مجانية اليوم فى مناطق كفر حجازى مركز الشهداء محافظة المنوفية، وسيدي عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، وعزبة الصعايدة مركز سمسطا محافظة بني سويف، وبهيج مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وذلك بجانب إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة بحر البقر1 مركز الحسينية محافظة الشرقية.

4- إطلاق قافلتين طبيتين يومي 14 و15 في منطقتي الكريمات مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

٥- إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق السبعين مركز طامية الفيوم، وكفر الصهبي مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والمجد 50 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والحضرة الجديدة مركز وسط محافظة الأسكندرية، وذلك يومي 15 و16 ديسمبر.

6- إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 16 و17 ديسمبر في مركز طبي النهضة الجديدة محافظة القاهرة.

7- سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في يومي 19 و20 ديسمبر الجارى في مناطق شما مركز أشمون محافظة المنوفية، الحمام محافظة مطروح، وحوض عشرة مركز المنتزه محافظة الاسكندرية، والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وطمافيوم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، ووحدة الواصفية مركز أبوصوير محافظة الاسماعيلية، والعنتية محافظة دمياط .