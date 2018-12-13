شكرا لقرائتكم خبر عن شلل مرورى أعلى الطريق الدائرى فى بهتيم لتصادم سيارتين نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الشلل المروى بالطريق الدائرى فى بهتيم بشبرا الخيمة اليوم إثر اصطدام سيارتين إحداهما محملة بعبوات زجاجية، وانقلاب السيارة الأخرى بعرض الطريق، وانتقلت أجهزة الأمن وونش المرور لرفع السيارة وعبوات الزجاج. تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل إثر اصطدام سيارة نقل آخرى بها فى المسافة بين بهتيم ومسطرد فى اتجاه السلام. وانتقل على الفور العقيد حسن مكاوى رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة وتبين اصطدام سيارتين نقل وأن السيارة الثانية محملة بعبوات زجاج وتناثر الزجاج بالطريق مما أدى إلى إعاقة حركة المرور.

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