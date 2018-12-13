مصدر بالأزهر: الانتهاء من مناقشة "الأحوال الشخصية" خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

كشف مصدر بالأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء تناقش في اجتماعها الأحد المقبل، بقية مواد مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحًا، أنه من الممكن الانتهاء من مناقشة القانون بأكمله خلال أسبوعين أو ثلاثة، وحال حدوث ذلك، يرسله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلى مجلس النواب.

وأوضح المصدر، أن هيئة كبار العلماء انتهت من مناقشة 20 مادة، من مشروع قانون الأحوال الشخصية، في اجتماعها الذي عقد ظهر الأحد الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، الخميس، أن فقهاء مجمع البحوث الإسلامية انتهوا من كتابة المواد، وراجعته اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء، وتقوم الهيئة حاليا بمراجعة المواد تمهيدا لإرسال المقترح بأكمله لمجلس النواب.

ونوه المصدر، إلى أن هيئة كبار العلماء أبدت ملاحظات شكلية وتغيير ألفاظ فقط على الـ20 مادة التي تمت مناقشتها من مقترح قانون الأحوال الشخصية، خلال اجتماعها الأحد الماضي.