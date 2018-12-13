"مستقبل وطن" يوفر سيارات لبيع السلع بأسعار مخفضة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وفر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، سيارات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مركز تلت، بمحافظة بني سويف، ضمن حملة كلنا معاك.

يأتي ذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن، على المشاركة المجتمعية الهادفة وتلبية لرغبات المواطنين في كافة المجالات.

الجدير بالذكر، أن الحزب يتابع برنامج القوافل الغذائية في معظم قرى الفشن حتى تعم الفائدة على أكبر عدد من المواطنين.