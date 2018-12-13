النقض تؤيد السجن 10 سنوات لـ27 إخوانيا بتهمة التعدي على قوات الشرطة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من 27 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية على الصادر بحقهم من محكمة الجنايات، وتأييد السجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف دمياط".

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور على فرجاني وعضوية كلا من المستشارين عبدالرسول طنطاوى ومحمد رضا حسين، وتامر شومان وحسام جمعة، وأمانة سر محمد دندر ومحمود عبد الفتاح ومحمود السجيعي.

وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2014 حيث تجمهر حوالي 1000 شخص من عناصر الإخوان بمركز دمياط عند قيامهم بتشييع جنازة المتوفى عبده علي فرحات بالمقابر، وتوجهوا إلى ورشة والد المتهم بقتله حاملين أسلحة نارية ومواد حارقة وحرقوا الورشة.

وتصدت قوات الأمن للمتهمين فتعدوا على القوات وحرقوا سيارات الشرطة والإطفاء وسرقة عدد من الأسلحة الميري وإصابة العديد منهم.

وقضت محكمة جنايات دمياط (أول درجة) بمعاقبة المتهمين الـ27 بالسجن المشدد 10 سنوات، وتقدموا بطعن على الحكم.