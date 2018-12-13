أخبار مصر | التفاصيل الكاملة لجولة "السيسي" في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لجولة "السيسي" في العاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة السيد الرئيس بالعاصمة الإدارية شملت كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين.

كما تضمنت الجولة التفقدية مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من طريق الأوتوستراد حتى الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غرب حتى كوبري 6 أكتوبر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس تأتي في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات ذات الصلة بتطوير شبكة الطرق والكباري، في ظل أثرها المباشر على جهود الدولة لدفع عملية التنمية وتيسير الحركة المرورية للمواطنين ووسائل النقل بصفة عامة.

وقد قام الرئيس خلال الجولة التفقدية بمصافحة العاملين في تلك المشروعات، مشيداً سيادته بجهودهم، ومشدداً على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ، وفقاً لأفضل معايير الجودة في هذا المجال، فضلاً عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.

وكان قد تفقد سابقا الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، واستمع الرئيس إلى شرح تفضيلي للموقف التنفيذي للمشروع التنموي المتكامل.

كما مرّ الرئيس على محطة تحلية المياه العملاقة بالجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب/يوم، والتحرك فوق الكوبري العلوي وزيارة منطقة الألعاب المائية (أكوا بارك) ومارينا الجلالة، واختتم زيارته بتفقد مقر الجامعة تحت الإنشاء ومصانع الفوسفات والرخام.

وخلال الجولة التقى الرئيس بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث أشاد الرئيس بالجهود المبذولة لإنجاز المشروع وفقًا للمعايير الدولية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لذلك بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة والصناعة، فضلا عما يحققه من الاستفادة البيئية النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة وتدشين مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة.

وتهدف مشروعات جبل الجلالة إلى خلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية.وتوفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات السياحية والتعليمية والتجارية، وتقوم بتنفيذ المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع أكثر من 100 شركة مصرية وطنية وأكثر من 10 مكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويتضمن المشروع طريق الجلالة ووصلاته الفرعية بإجمالي أطوال 117 كيلومتر الذي يهدف إلى خلق محور مروري آمن بديلا عن الطريق الساحلي في المسافة من العين السخنة وحتى الزعفرانة، ومدينة الجلالة أعلى هضبة الجلالة، والتي تشمل كافة الخدمات والمرافق، وجامعة الجلالة والتي صممت على طراز عالمي وتحتوي على 13 كلية.