أخبار مصر | بدء الجلسة الختامية لمنتدى المجتمع المدني برئاسة غادة والي

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بدأت منذ قليل الجلسة الختامية لمنتدى المجتمع المدني برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية. وجاء ذلك بحضور ممثلي المنظمات والمؤسسات المدنية من مختلف الدول العربية.



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