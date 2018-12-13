أخبار مصر | تشكيل لجنة تقصي الحقائق في واقعة تعذيب طفلين بدار أيتام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل لجنة تقصي الحقائق في واقعة تعذيب طفلين بدار أيتام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، عن استقبال بلاغ عن طريق خط نجدة الطفل 16000، يفيد بانتهاك وتعذيب أطفال بإحدى دور رعاية الأيتام في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، أنه فور تلقى البلاغ تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة في الجيزة، للوقوف على حقيقة الواقعة، حيث تبين للجنة قيام مشرف الأولاد بالدار بالتعدي على أحد الأطفال البالغ من العمر 11 عامًا وذلك بتقييد يديه مع قدميه والتعدي عليه بالضرب هو وزميل له بذات الدار يبلغ من العمر 10 سنوات، عقاباً لهما بادعائه قيامهما بالتعدي بالضرب على طالبين زملاء لهم بمدرستهما، مما ادى إلى قيام إدارة المدرسة بتوجيه إنذار فصل لهما.

وأوضحت أنه تم إحالة الأمر لوزارة التضامن الاجتماعي لإعمال شئونها واتخاذ اللازم، موجهه لوزارة التضامن الشكر لما قام به فريق التدخل السريع التابع للوزارة بفحص الواقعة وإبلاغ النيابة العامة ضد مشرف الدار مرتكب الواقعة وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم الهرم بتاريخ 12 ديسمبر 2018 وباشرت النيابة إجراءاتها بضبط واحضار المشرف وجار التحقيق معه أمام النيابة العامة.

