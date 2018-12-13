أخبار مصر | هيثم طوالة يهنئ تامر عبد المنعم بعد حصوله على البراءة في قضية الشيكات

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة إلى الفنان تامر عبد المنعم بعد حصوله على البراءة ووقف تنفيذ العقوبة بحبسه 3 سنوات في قضية الشيكات المحررة منة لصالح المطرب محمد فؤاد نظير مشاركته بالتمثيل في مسلسل "الضاهر" الذي ينتجة تامر عبد المنعم ولكن العمل توقف أثناء تصويره لظروف خارجة عن إرادته ورغم ذلك قام بتسديد المبلغ كاملا، مؤكدة الجبهة على إن قرار المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لشمال الجيزة بوقف العقوبة هو عنوان الحقيقة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم :إن المسلسل سوف يستكمل تصويره خلال الفترة المقبلة وعلى المطرب محمد فؤاد أن يلتزم ببنود العقد ويستكمل دورة بعد الحصول على كافة التصاريح والموافقات لاستئناف التصوير، أضاف طوالة إن تامر عبد المنعم إعلامي متميز بجانب انه فنان ونحن في أشد الاحتياج إلى مثل هذه الشخصيات الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية من عمر الوطن حيث كان لة دور بارز وواضح في جميع برامجه التي قدمها كمذيع في مساندة الدولة المصرية بقوة وعزيمة الأبطال وإبراز وإلقاء الضوء على المشروعات العملاقة التي لم تحدث منذ 100سنة في مصر وكشف العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد داخليا وخارجيا وخاض معارك قوية مع من يطلقون الإشاعات ويبثون الفتن والأكاذيب من أعداء الحياة، وعرض حياته للخطر بعد أن فضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية في تدمير وتمزيق البلاد وكان كل هدفه الحفاظ على مصر قوية متماسكة مترابطة.

