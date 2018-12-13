أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين حول حقيقة استيراد أرز من الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير التموين حول حقيقة استيراد أرز من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للكشف عن حقيقة ما تردد عن قيام الوزارة بالتفاوض مع دول أجنبية لاستيراد الأرز.

وتساءل حساسين: "كيف يتم ذلك مع العلم أن وزارة الزراعة منعت بعض المحافظات من زراعة الأرز"، وتابع:"البحث عن دولة لاستيراد الأرز يؤكد أنه لا يوجد أي تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين، متسائلا: "هل يوجد أرز كاف حاليا داخل مصر؟".