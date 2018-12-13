أخبار مصر | "قوى عاملة النواب" تنظم زيارة ميدانية للإسكندرية لتفقد أوضاع شركة بسكو مصر

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تنظم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، لتفقد أوضاع شركة بسكو مصر، والوقوف على المشكلات التي تواجه الشركة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 من شهر ديسمبر الجارى.
وتأتى الزيارة البرلمانية بناء على طلب إحاطة محال للجنة القوى العاملة، بشأن أوضاع عمال شركة بسكو مصر وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل بعض العاملين.
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