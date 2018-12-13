أخبار مصر | غدًا.. حزب الحركة الوطنية ينظم سوقا خيريا للملابس الجاهزة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. حزب الحركة الوطنية ينظم سوقا خيريا للملابس الجاهزة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت سامية فوزي، أمينة التواصل الاجتماعي بالحركة الوطنية المصرية، إن السوق الخيري المقرر تنظيمه يهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية.
وأضافت نهاد خير الله، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة القاهرة، أن فكرة المعرض قائمة على تقديم مساعدات عينية وملابس شتوية للأهالى وتقديم أكبر عدد من قطع الملابس وبالأسعار الرمزية في إطار مبادرة خيرية ومساعدات معنوية ومادية وتزكية روح التعاون بين المحتاجين والمتبرعين.
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