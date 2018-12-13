أخبار مصر | رئيس البعثة المصرية الألمانية: "نحن على موعد مع اكتشافات أثرية مذهلة بسقارة في 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البعثة المصرية الألمانية: "نحن على موعد مع اكتشافات أثرية مذهلة بسقارة في 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور رمضان البدري رئيس البعثة الأثرية المصرية الألمانية التابعة لجامعة توبنجن العاملة في منطقة سقارة، إن البعثة على موعد مع اكتشافات أثرية مذهلة في مطلع عام 2019.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم أن الفريق المصري الألماني العامل بمنطقة سقارة سيقوم بفتح أربعة توابيت كبيرة محكمة الغلق، لم تفتح من قبل، في غرف دفن كلا من تاديهور وإيوت وآيبوت وتجانيميت بسقارة في مطلع عام 2019، لذا نتوقع المزيد من الاكتشافات المذهلة.

وأشار البدري إلى أن البعثة سبق واكتشفت قناع سقارة، والذي تعكف الآن على إعداد مشروع بحثي وترميمي له، وقد تم اختياره ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2018، حسب ما أعلنته مجلة الآثار الأمريكية.

يذكر أن مجلة الآثار الأمريكية كانت قد أعلنت عن اختيار القناع الفضي المذهب لكاهن الإله موت والإلهة نيوت والمكتشف بجبانة سقارة الأثرية في يوليو الماضي، كأحد أهم عشرة اكتشافات أثرية لعام 2018.

وهو الكشف الذي كان قد أعلن عنه الدكتور خالد العناني وزير الآثار في 14 يوليو الماضي خلال مؤتمر صحفي عالمي عن نجاح البعثة الأثرية المصرية الألمانية، في الكشف عن هذا القناع الذي كان يغطي وجه أحد المومياوات الموجوده داخل ورشة كاملة للتحنيط ملحق بها عدد من حجرات الدفن تضم مومياوات تعود إلى عصر الأسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين (664- 404 ق.م).