مصر | "إنجليزي وفتاة وجمال".. كواليس تصوير الفيديو الإباحي أعلى الهرم الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إنجليزي وفتاة وجمال".. كواليس تصوير الفيديو الإباحي أعلى الهرم الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الفيديو الإباحي للمصور الدنماركي أندرياس هفيد، صحبة صديقته أعلى قمة الهرم خوفو، غضب الكثير من الشعب المصري، بعد نشره الفيديو على حسابه على موقع اليوتيوب، وبفحص ذلك الفيديو والتأكد من صحته، عكفت الأجهزة الأمنية طوال الـ14 يومًا السابقين، على العمل للوصول لمساعديهما في التسلق لأعلى قمة الهرم، وتصويره الفيديو، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما.

أندرياس يحصل على صورة "جمال الهرم" من صديقه الإنجليزي

وتعرف المصور الدنماركي أندرياس هفيد، على "هند.ع.إ"، 31 سنة، حاصلة على بكالوريوس علوم وتعمل كول سنتر بإحدى شركات السيارات، على الإنترنت، عن طريق تطبيق كوت سيرفينج، وهو أبليكشن متخصص للسياح الأجانب القادمين إلى مصر، وبحضوره لمصر تقابلت معه على كافيه بمنطقة وسط البلد، وطلب منها أن يحقق حلم طفولته، والصعود لأعلى قمة الهرم الأكبر خوفو، وأخبرها أنه يحمل صورة جمال بالمنطقة الأثرية يدعى عم موسي، على هاتفه المحمول، كان أرسلها له صديقه الإنجليزي، ليخبره أنه سيساعده في الدخول للمنطقة الأثرية بطريقة غير شرعية.

البحث عن "عم موسي" بالمنطقة الأثرية بالهرم

وانتقل المصور الدنماركي وصديقته الدنماركية صحبة الفتاة التي تعرف عليها على الإنترنت، للمنطقة الأثرية بالهرم، وأخذوا يسألون الخيالين والجمالين عن "عم موسي"، مشاهدين صورته، حتى تعرف عليه أحد الخيالين، وساعدهم في الوصول إليه، وبمقابلتهم بعم موسي، طلب أندرياس منه الصعود لأعلى قمة الهرم واتفق معه مقابل 1400 دولار، لكن أندرياس طلب منه تقليل المبلغ، واتفقا على مبلغ جديد 4 آلاف جنيه، مقابل تسهيل تسلله الهرم.

المصور الدنماركي يصور الفيديو الإباحي أعلى الهرم خوفو

مساء يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر، حضر المصور الدنماركي وبصحبته وصديقته الدنماركية، وكان معهما "هند"، لمقابلة عم موسي في المكان المتفق عليه، وتقابلوا معه عند بوابة الجنازات، بجانب المنطقة الأثرية، واستلم الجمال الـ4 ألاف جنيه وغادرت المصرية المكان، وبعدها قفز الدنماركي وصديقته بوابة الجنازات، ودخلوا المنطقة الأثرية، مرتديين ملابس سوداء حتي لا يراهما أحد، وتسللا إلى أعلى الهرم وصولا للقمة، وقاما بتصوير الفيديو الإباحي.

الأجهزة الأمنية تنجح في الوصول لفتاة وجمال الهرم

وشكل فريق بحث برئاسة اللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة والآثار، والعميد فتح الله البرقوقي وكيل إدارة المباحث بشرطة السياحة، وفحص المشتبه بهم من الخيالين والجمالين بالمنطقة الأثرية، بارتكاب تلك الوقائع وتسهيل دخول السياح المنطقة الأثرية بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية، وتوصلت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث المنطقة الأثرية، من أحد المصادر السرية، بأن جمال يدعى "موسى.ع.م"، 55 سنة، مقيم بكفر الجبل، بالهرم، كان بصحبة المصور الدنماركي يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر الماضي، وبإعداد قوة أمنية تم القبض عليه وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وأدلى برقم هاتف الفتاة المصرية "هند".

وبتتبع رقم هاتفها تبين أنها تقيم بمنطقة المريوطية بالهرم، وتم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة العميد شريف كرم مفتش مباحث المنطقة الأثرية، والعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث المنطقة الأثرية بالهرم، والقبض عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

