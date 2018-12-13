مصر | إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في الطالبية دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة الطالبية دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وتلقت نجدة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كوردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

