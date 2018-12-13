مصر | 15 مارس.. الحكم على المتهمة بقتل زوجها بمعاونة عشيقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 مارس.. الحكم على المتهمة بقتل زوجها بمعاونة عشيقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها لـ 15 مارس للحكم.

والمتهمون هم علي إبراهيم عبد الكريم، حداد مسلح، وفاطمة محمود حسن، ربة منزل، ومصطفى إبراهيم محمود، طالب.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعي وأحمد رفعت النجار وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة أكتوبر برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام قيام المتهمين بقتل المجني عليه طلعت عبد العاطي خلف عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية" وكمن له في المكان الذي أيقن سلفا المرور منه وما أن ظفر به حتى باغته بضربة على رأسه فأسقطه أرضا ووالى ضربه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين الثانية والثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن حرضاه واتفقا معه على ذلك وساعداه بان أرشداه على محل سكنه وأمداه بمواقيت تحركاته منه وإليه، حتى ظفر المتهم الأول بالمجني عليه وقتله.