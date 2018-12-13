مصر | "النقض" تؤيد السجن 10 سنوات على 27 متهما بقضية "عنف دمياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" تؤيد السجن 10 سنوات على 27 متهما بقضية "عنف دمياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار علي فرجاني برفض الطعن المقدم من 27 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث إخوان دمياط على الصادر من محكمة الجنايات وتأييد السجن المشدد 10 سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور علي فرجاني وعضوية كل من المستشارين عبدالرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين، وتامر شومان وحسام جمعة، وأمانة سر محمد دندر ومحمود عبد الفتاح ومحمود السجيعي. وترجع تفاصيل القضية إلى عام 2014 حيث تجمهر حوالى 1000 شخص من الإخوان بمركز دمياط عند قيامهم بتشييع جنازة المتوفى عبده علي فرحات بالمقابر وتوجهوا إلى ورشة والد المتهم بقتله حاملين أسلحة نارية ومواد حارقة وحرقوا الورشة وتصدت لهم قوات الأمن فقاموا بالتعدي على القوات ومقاومتهم وحرق سيارات الشرطة والإطفاء وسرقة عدد من الأسلحة الميري وإصابة العديد فقضت محكمة جنايات دمياط بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين.



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