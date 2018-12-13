شكرا لقرائتكم خبر عن أول مذيعة بـ«متلازمة داون» تشارك يسرا غناء «3 دقات» على «DMC» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت رحمة خالد، بطلة العالم، والمصابة بمتلازمة داون، الفنانة يسرا عبر برنامج 8 الصبح على شاشة «DMC»، والذي تشارك رحمة في تقديمه أسبوعياً.

وخلال الحلقة تحدثت يسرا عن العديد من تفاصيل حياتها الفنية ومنها رغبتها في العودة إلى السينما وتقديم أعمال فنية بعد توقفها لفترة لانشغالها بالدراما، وخلال الحلقة شاركت رحمة يسرا تقديم أغنية «3 دقات». وبدأت رحمة خالد بتقديم أول فقرة في البرنامج، الثلاثاء الماضي وعرضت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وباقى المحافظات.

كان المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات «دى إم سي»، أعلن انضمام بطلة العالم من ذوى القدرات الخاصة رحمة خالد إلى مقدمي برنامج «8 الصبح» الذي يذاع يوميا على قناة «DMC».