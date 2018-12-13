شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية وتأهيل 48 واديًا وتوزيع 14 ألف شتلة «لوز وتين وزيتون» بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات اللواء مجدي الغرابلى، محافظ مطروح، لمركز بحوث الصحراء بضرورة الاستفادة من مناطق الوديان بالمحافظة، فقد تفقد الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، على مدار اليومين الماضيين الأنشطة التنموية التي تتم على أرض محافظة مطروح خلال الفترة الحالية بمرافقة الدكتور أحمد القط، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتور حمدي عبدالعزيز، المنسق المحلي لمشروعات الاتحاد الأوروبي بمركز بحوث الصحراء.

أكد الدكتور نعيم مصيلحي أن المشروع يقوم حاليا بالتنمية من خلال تمويل الاتحاد الأوروبي لعدد 17 واديا خلال المرحلة الثالثة ليصل عدد الأودية إلى 53 ودايا يتم استصلاحها وإعادة تأهيلها.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن المشروع قام بإنشاء عدد 100 بئر بسعة 150 مترا مكعبا لحصاد 15000 متر مكعب من المياه تستخدم لزراعة الري التكميلي لتلك الوديان خلال فترة الصيف مع زراعة تلك الوديان بشتلات التين والزيتون واللوز لخلق عدد كبير من فرص العمل لأبناء المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور حمدي عبدالعزيز، المنسق المحلي للمشروع، أن عدد الأسر المستفيدة من المشروع يصل إلى 157 أسرة خلال العام الأول للمشروع ثم 580 أسرة للعام الثاني، بالإضافة إلى 463 أسرة، ليكون عدد الأسر المستفيدة 1200 مع توفير 1700 فرصة عمل ما بين فرص عمل ثابتة بعد الاستصلاح وفرص عمل أثناء التنفيذ.

وأوضح «عبدالعزيز» أن المشروع قام بتوزيع شتلات الزيتون بعدد 12000 شتلة، والتين بعدد 1000 شتلة، واللوز بعدد 1000 شتلة، ليصل الإجمالي إلى 14000 شتلة.

من جانب آخر، أشار الدكتور أحمد القط، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المركز نفذ خلال العام الأول عدد 13 واديا ما بين 10 كم وديان تم تأهليها و4 كم وديان جديدة، كما تمت تنمية عدد 18 واديا خلال العام الثاني من خلال تأهيل 13 كم طولي داخل بطون الوديان، بالإضافة إلى استصلاح عدد 7 كم استصلاح جديد، كم يتم حاليا إعادة تأهيل لعدد 13 كم، بالإضافة إلى استصلاح 6 كم تتم زراعتها بالشتلات، ليصبح الإجمالي 48 وادياً بطول 53 كيلومترا بنهاية مايو القادم.