شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للطفولة»: لجنة لتقصي الحقائق في «تعذيب طفلين» بدار أيتام بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة استقبال بلاغ عن طريق خط نجدة الطفل 16000 يفيد بانتهاك وتعذيب أطفال بإحدى دار رعاية الأيتام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه فور تلقى البلاغ تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، للوقوف على حقيقة الواقعة، حيث تبين للجنة قيام مشرف الأولاد بالدار بالتعدي على أحد الأطفال البالغ من العمر 11 عاما، وذلك بتقييد يديه مع قدميه والتعدي عليه بالضرب هو وزميل له بذات الدار يبلغ من العمر 10 سنوات، عقاباً لهما بادعائه لقيامهما بالتعدي بالضرب على طالبين زملاء لهما بمدرستهما، مما أدى إلى قيام إدارة المدرسة بتوجيه إنذار فصل لهما.

وأوضحت «العشماوي» أنه تمت إحالة الأمر لوزارة التضامن الاجتماعي لإعمال شؤونها واتخاذ اللازم، موجهة لوزارة التضامن الشكر لما قام به فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن بفحص الواقعة وإبلاغ النيابة العامة ضد مشرف الدار مرتكب الواقعة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم الهرم بتاريخ 12 ديسمبر 2018 وباشرت النيابة إجراءاتها بضبط واحضار المشرف، وجارٍ التحقيق معه أمام النيابة العامة.

وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع مجريات التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة، مؤكدة على التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراء الأفضل لحماية الطفلين.