شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. اعترافات المتهمين بتسهيل صعود «المصور الدنماركي» للهرم الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت الأجهزة الأمنية القبض على جمّال بالمنطقة الأثرية بالهرم، وفتاة، لاتهامهما بمساعدة سائح دنماركي الجنسية في التسلل بالمنطقة الأثرية ليلا، وتسلق الهرم الأكبر وتصوير مشاهد فاضحة بصحبة فتاة دنماركية الجنسية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.وأسفر جهود البحث عن تورط موسى عمر موسى، يعمل جمال بالمنطقة الأثرية، في مساعدة الدنماركيين بتسلل منطقة الأهرامات، مساء يوم 29 نوفمبر الماضي، مقابل حصوله على 4 آلاف جنيه، بالتنسيق مع فتاة تدعى هند على إبراهيم، التي تعرفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت، وتمت إحالتهما للنيابة. خلال الفيديو التالي، اعترافات المتهمين بتسهيل صعود «المصور الدنماركي»:

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