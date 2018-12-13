شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تعرف على مؤشرات الاقتصاد المصري لـ2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن مؤشرات الاقتصاد المصري لعام 2018.

وأوضح المركز، في الإنفوجراف الذي نشره على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، اليوم الخميس، انخفاض معدلات البطالة في عام 2018، مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانخفاض عجز الموازنة، وارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدل التضخم، وارتفاع عائدات قناة السويس، وارتفاع إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع حصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية.

وأشار الإنفوجراف إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ 44.5 مليار دولار في نوفمبر 2018، وبلغ عجز الموازنة 9.8% عام 2018، مقارنة بـ10.9% عام 2017.