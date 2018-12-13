شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» الناقل الرسمي للمعرض التجاري الأفريقي 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والعضو الـ21 في تحالف ستار العالمي، في المعرض التجاري الأفريقي الأول من نوعه في أفريقيا، وذلك كناقل رسمى للضيوف والعارضين والمشاركين في هذا الحدث الذي تعقد النسخة الأولى له في مصر لأول مرة ولمدة 7 أيام خلال الفترة من 11 و17 ديسمبر الجاري.

يعد المعرض منصة للتبادل التجاري والاستثماري والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين وإبرام عدد من الصفقات التجارية مما يوفر فرصة للعارضين لعرض سلعهم وخدماتهم.

وشاركت مصر للطيران في هذا المعرض كأحد العارضين والمشاركين في الحدث من خلال جناح دعائي يعرض جميع وأحدث عروض شركة مصر للطيران وبرامجها الترويجية والتسويقية ولاقى المعرض إقبالاً كبيرًا من الزائرين والعارضين والحاضرين لهذا المعرض وجلساته.