شكرا لقرائتكم خبر عن «النقطة بتفرق».. حملة لترشيد استهلاك المياه بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، تدشين فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بالمحافظة تحت شعار «النقطة بتفرق» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لعرض النظم التكنولوجية الحديثة في توفير المياه وعرض منتجات شركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

من جانبه؛ أكد المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن هذه الحملة تتناول السلوكيات اليومية في التعامل مع كميات المياه المهدرة نتيجة الإسراف في الاستخدام، موضحاً زيادة استهلاك الفرد في مصر بما يقارب 3 أضعاف الاستهلاك العالمى للفرد، حيث يستهلك الفرد في مصر ما بين 150 و200 لتر بينما يستخدم الفرد في الخارج 75 لترا في اليوم.

والجدير بالذكر أن حملة ترشيد استهلاك المياه تستهدف عمل حملات توعية لطلاب المدارس واستضافتهم بمحطات المرشحات لمعرفتهم بمراحل تنقية المياه وكذا التعاون مع كافة الجهات الحكومية لعمل قوافل توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة للتركيز على أهمية ترشيد استهلاك المياه في الخطب والندوات الدينية.

وتقوم الحملة بالتعاون مع وزارة البيئة لعمل ندوات خاصة لمنع تلوث المياه في الترع والمصارف. ويتم توفير القطع الموفرة للمياه من خلال مراكز خدمة العملاء بالشركة للمواطنين.

وقال اللواء ماجد عبدالقادر، مدير التسويق بشركة المعصرة، أنه تم توفير القطع الموفرة للمياه بناءً على توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول مناسبة لترشيد استهلاك المياه، حيث أكد أن القطع الموفرة للمياه توفر 75% من استهلاك المياه وتوجد في جميع منافذ الإنتاج الحربى ويتم التعاقد عليها من خلال شركة المياه.

وفى هذا الإطار أكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها للاستهلاك الأمثل للمياه.

وأشار محافظ الغربية إلى أهمية المشاركة المجتمعية في التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه.

وفى السياق ذاته؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات بالمحافظة بالتعاون الكامل مع الحملة وتطبيق سياسة الدولة في استخدام القطع الموفرة لوقف إهدار المياه.

حضر فعاليات التدشين الدكتور مصطفى الشربينى، الأمين العام لحملة ترشيد استهلاك المياه، والمهندس محمد سمير الشبراوى، منسق عام حملة ترشيد استهلاك المياه بالغربية.