شكرا لقرائتكم خبر عن جولة رئيس الوزراء الإثيوبي السابق بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، هايلي مريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، حيث قام بعرض جميع المعلومات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة، إنه تم اصطحاب ديسالين لجولة في العاصمة الإدارية الجديدة شملت جميع معالم المدينة والرد على كافة استفساراته بشأن المدينة، حيث قال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق إنه كأستاذ جامعي بكلية الهندسة يقدر حجم هذا الإنجاز، معربا عن إعجابه وانبهاره بما تم على الأرض، متمنيا التوفيق لمصر.

وأشار الحسيني إلى أن اللواء زكي عابدين استقبل أيضا رئيس البنك الآسيوي المتخصص في دعم البنية التحتية، حيث تم استعراض ما تم بالمشروع قبل أن يقوم بجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبديا إعجابه بالمدينة باعتبارها أول مدينة ذكية في مصر، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال البنية التحتية بشكل عام في مختلف الأنحاء.