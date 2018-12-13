شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 17 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فحص 17 مليونا و137 ألف مواطن في المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأضافت «زايد»، في بيان، الخميس، أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي والاطمئنان عليهم وعلاجهم بالمجان تماما، موضحة أنه تم فحص 4 ملايين و767 ألفا و440 مواطنا حتى ظهر اليوم الثالث عشر للمرحلة الثانية من المبادرة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إنه تم فحص 288 ألفا و415 طالبا بالمرحلة الثانوية منذ انطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم في محافظات المرحلة الأولى التسعة، موضحا أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر المحافظات إقبالا بإجمالي تردد 65 ألفا و815 طالبا، والبحيرة 53 ألفا و345 طالبا، وأسيوط 50 ألفا و332 طالبا، والقليوبية 44 ألفا و718 طالبا .

وأضاف «مجاهد» أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر الجاري وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل 2019، حيث إن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالي عدد المفحوصين لم يتعد 0.3%، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان، موضحا أن محافظة القاهرة كانت أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية خلال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي عدد مشاركين مليون و625 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ618 ألفا و420 مواطناً، ثم المنوفية بـ586 ألفا و139 مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ475 ألفا و656 مواطنا، ثم بني سويف بـ421 ألف مواطن ثم الإسماعيلية بـ280 ألفا و527 مواطنا.