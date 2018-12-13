شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الافتاء تجيب عن حكم صيام يوم السبت منفردا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص جواز يوم السبت منفردا. أجاب الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء موضحا أن بعض العلماء استشهدوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)، على كراهة صيام يوم السبت، وبعض العلماء حكم عليه بالاطراد، لذا فمن صام يوم السبت منفردا فهو جائز، ومن أراد الخروج من الخلاف فصام يوما قبله أو بعده فهو أفضل.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الافتاء تجيب عن حكم صيام يوم السبت منفردا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .