شكرا لقرائتكم خبر عن الطفولة والأمومة يشكل لجنة فى واقعة تعذيب طفلين بدار أيتام بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، استقبال بلاغ عن طريق خط نجدة الطفل 16000، يفيد بانتهاك وتعذيب أطفال بإحدى دار رعاية الأيتام، بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أنه فور تلقى البلاغ تم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، للوقوف على حقيقة الواقعة، حيث تبين للجنة قيام مشرف الأولاد بالدار بالتعدى على أحد الأطفال البالغ من العمر 11 عام وذلك بتقييد يديه مع قدميه والتعدي عليه بالضرب هو وزميل له بذات الدار يبلغ من العمر 10 سنوات، عقاباً لهما بادعائه لقيامهما بالتعدى بالضرب على طالبين زملاء لهم بمدرستهما، مما أدى إلى قيام إدارة المدرسة بتوجيه إنذار فصل لهما.

وأوضحت " العشماوى" أنه تمت إحالة الأمر لوزارة التضامن الاجتماعى لإعمال شئونها واتخاذ اللازم، موجه لوزارة التضامن الشكر لما قام به فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن بفحص الواقعة وإبلاغ النيابة العامة ضد مشرف الدار مرتكب الواقعة وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم الهرم بتاريخ 12 ديسمبر 2018 وباشرت النيابة إجراءاتها بضبط واحضار المشرف وجار التحقيق معه أمام النيابة العامة.

وأكدت " العشماوى" أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يتابع مجريات التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة، مؤكدة على التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ الإجراء الأفضل لحماية هذين الطفلين.