شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يحذر طلاب هندسة قنا من الانسياق وراء الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لقاء طلابيا موسعا بمقر كلية هندسة الأزهر بقنا، و أكد رئيس الجامعة أن الدولة المصرية تؤسس لانطلاق مرحلة تاريخية جديدة فى عمرها، فى شتى المجالات ومنها المجال التعليمي والأكاديمى، والأزهر جامعا وجامعة فى ظل دعم ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يشهد نهضة وتطورا كبيرين على كل المستويات.

وأوضح أن كافة خطط التطوير تضع نصب أعينها في المقام الأول شباب مصر، وبناء الأجسام والعقول، لتأهيلهم للمشاركة الإيجابية والفاعلة والقيام بدورهم فى تلك المرحلة الحاسمة التى تستدعى من الجميع القيام بدوره في بناء مصرنا الجديدة.

ونبه الطلاب إلى أن أعداء الوطن فى الداخل والخارج، يتبرصون به ويراقبونه ليل نهار ويحزنهم وحدتنا واصطفافنا في خدمة الوطن، ويؤلمهم ما نحرزه من تقدم، ويبثون الشائعات المغرضة التي تستهدف الفئات المختلفة من المجتمع خاصة الشباب، لإشاعة روح الإحباط والتشاؤم والسلبية.

وأكد المحرصاوى فى كلمته أن الأزهر مكون أساسى فى وجدان الشعب والدولة المصرية، وهو صمام الأمان للسلم الاجتماعي في كل المراحل التاريخية الفارقة، مشيرا إلى أنه ولعظم دوره يتم استهدافه بالشائعات والفتن لإصابة منتسبيه وطلابه بالإحباط، لافتا إلى أن ما وصفه بـ"مواقع التدمير الاجتماعى" أى التواصل الاجتماعى، هى التى تتيح مساحات لبث الطاقة السلبية بين الطلاب.

واستطرد: "علينا أن ندرك بوجود جهات ممولة تسعى لإصابة الطلاب بالإحباط واليأس، والمقصود هو هدم هذه المؤسسة العظيمة والجميع يعلم قيمة الأزهر وشيخ الأزهر وعلماء الأزهر أكبر مرجعية سنية فى العالم".

وفى ختام اللقاء قام رئيس الجامعة ومحافظ قنا بتكريم الطلاب المتفوقين فى مختلف الأنشطة الطلابية التى تنظمها جامعة الأزهر،حضر اللقاء كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي،والدكتور أسامة عبد الرؤف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات والدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية الهندسة.