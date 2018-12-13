شكرا لقرائتكم خبر عن السفير ناصر كامل: مصر تستضيف منتدى الاستثمار فى منطقة المتوسط مطلع 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الخميس، أن مصر ستستضيف منتدى الاستثمار وتمويل المشاريع فى منطقة البحر الأبيض المتوسط مطلع العام المقبل 2019 بهدف جمع عدد من الفاعلين على الصعيد الاقتصادى من شركات كبرى واقتصاديين لتنمية الاستثمارات والتبادل الاقتصادى والتجارى بين الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأوضح السفير ناصر كامل- فى تصريحات خاصة لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" ردا على سؤال حول دور مصر فى برنامج عمل الاتحاد من أجل المتوسط لعام 2019- أن مصر لها دور فعال فى الاتحاد لاسيما أنها تشارك بفاعلية فى نحو 60% من المشروعات التى يتبناها الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أهمية مشاركة وزير الخارحية سامح شكرى فى المنتدى الإقليمى للاتحاد من أجل المتوسط فى أكتوبر الماضى بمدينة برشلونة حيث مقر الاتحاد.

ولفت إلى أن مصر تولى اهتماما كبيرا للاتحاد من أجل المتوسط، وإلى حرصها على دعوة الاتحاد فى معظم الفعاليات الرئيسية، وكان أخرها منتدى الشباب العالمى الذى عقد فى نوفمبر المنصرم بمدينة شرم الشيخ.

وفيما يتعلق باجتماع كبار المسئولين المعنيين بملف الاتحاد من أجل المتوسط فى وزارت خارحية الدول الأعضاء والذى سيعقد يوم الإثنين المقبل ببرشلونة، قال السفير ناصر كامل أن اجتماعهم الأخير فى عام 2018 بهدف بحث نتائج اجتماع وزارء خارحية الدول الأعضاء الأخير فى برشلونة وكيفية إدخال توصيات هذا الاجتماع حيز التنفيذ.

وأضاف أن كبار المسئولين سيبحثون إقرار ميزانية الاتحاد للعام المقبل 2019، وكذلك برنامج عمل المنظمة فى العام الجديد، وعلى رأسه خطة العمل فيما يتصل بكل نشاط الاتحاد اتصالا بقضايا التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز الحوار السياسى بين الدول الأعضاء، ودعم جهود التكامل الإقليمى، وتعزيز دور الاتحاد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة الأورومتوسطية.

وتابع السفير ناصر كامل أن اجتماع الإثنين المقبل سيتناول أيضا تفعيل دور الاتحاد فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق بتمكين المراة وتشغيل الشباب وتعزيز دور القطاع الخاص فى كافة مجالات عمل المنظمة من ملف البيئة والمناخ وما يتصل بالبيئة البحرية فى منطقة البحر المتوسط خاصة تحدى النفايات البلاستيكية التى تواجهه منطقة المتوسط.

وأشار أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط إلى أنه سيتم النظر فى معايير تبنى عدد من المشروعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع وكيفية تطبيقها فى المستقبل.

يشار إلى أن اجتماع كبار المسئولين المعنيين بملف الاتحاد من اجل المتوسط فى وزارت خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد يعقد أربع مرات سنويا، ويعتبر بمثابة مجلس للاتحاد من أجل المتوسط.

الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) هو منظمة حكومية أورومتوسطية تضم الدول الـ 28 أعضاء الاتحاد الأوروبى، و15 من بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، يقع مقره فى برشلونة بإسبانيا، وتتلخص مهامه فى تعزيز التعاون الإقليمى والحوار وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأثر الملموس على مواطنى المنطقة، مع التركيز على الشباب والنساء، من أجل معالجة ثلاثة أهداف استراتيجية فى المنطقة هى "الاستقرار والتنمية البشرية والتكامل الإقليمي".