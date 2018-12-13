شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الختامية لمنتدى المجتمع المدنى برئاسة غادة والى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، الجلسة الختامية لمنتدى المجتمع المدنى برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربيه للشؤون الاجتماعية وبحضور ممثلى المنظمات والمؤسسات المدنية من مختلف الدول العربية . يهدف منتدى المجتمع المدنى فى نسخته الرابعة لعام 2019 إلى وضع خارطة طريق لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى للمساهمة الفاعلة فى الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتنفيذ العقد العربى لمنظمات المجتمع المدنى من خلال تقديم برامج مساندة فى مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمساهمة فى خفض معدلات الفقر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة والتى فى مجملها تمكن من تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة، وبما يمكن المواطن العربى من العيش فى أمن ووئام مجتمعى.

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الختامية لمنتدى المجتمع المدنى برئاسة غادة والى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .