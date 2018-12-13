شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إضافة كليتى الطب والعلاج الطبيعى لجامعة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة الخاصة، بإضافة كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى إلى كليات الجامعة.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، استقبل لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة جمهورية فنلندا لدى القاهرة، والوفد المرافق لها بمقر وزارة التعليم العالى. وخلال اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الممتازة التى تجمع بين القاهرة وهلسنكى فى جميع المجالات بما فى ذلك المجالات البحثية والعلمية، كما أكد على اهتمام الوزارة بالتجربة الرائدة لفنلندا فى مجال التعليم والتى وضعتها فى صدارة المؤشرات الدولية فى جودة التعليم والبحث العلمى، إضافة للتعاون فى مجالى التكنولوجيا الفائقة والهندسة التى تحظى فيها الجامعات الفنلندية بسمعة عالمية متميزة.



