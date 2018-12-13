شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الهجرة والتضامن والتعليم يستعرضون عددا من الأنشطة خلال اجتماع الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفني، عدداً من الأنشطة والفعاليات المهمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تتعلق بمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، والإعلان عن احتفالية بمناسبة انتهاء عام ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا الإعلان عن تشكيل تحالف مصرى إماراتى سعودى فى المحتوى الرقمى المعرفي.

من جانبها أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى استضافة مصر لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" خلال يومى 17 و 18 من ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتةً إلى أن عدداً كبيراً من الخبراء سيعرضون رؤاهم عن التعليم خلال المؤتمر.

فيما أوضحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 24 ديسمبر الجارى سيشهد احتفالية بمناسبة انتهاء عام ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الاحتفالية عرض ما تم إنجازه لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة من جهود خلال عام.

من ناحيته، كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاتفاق على تشكيل تحالف مصرى إماراتى سعودى للتعاون فى مجال المحتوى الرقمى والمعرفى أثناء تواجده فى مؤتمر عن التعليم بدبى بصحبة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لافتاً إلى أن وزير التعليم الإماراتى أبدى إعجابه الشديد بنظام التعليم الذى يتم تطبيقه لأول مرة فى مصر بالصف الأول الابتدائي، معرباً عن رغبته فى تطبيق هذا النظام بدولة الإمارات بداية من العام المقبل.

وأضاف شوقي: سيتم عقد مؤتمر عن تكنولوجيا التعليم فى لندن وهو مؤتمر عالمى يحضره 80 وزيراً للتعليم على مستوى العالم، وسيكون لمصر تواجد لأول مرة فى تاريخ المؤتمرحيث سيتم عرض تجربة مصر فى استخدام التكنولوجيا فى التعليم.