شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين نقابة العاملين بالسياحة و"مصر للسياحة" لصرف أجور عمال مجاويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد عمال مصر، انتهاء المفاوضات بين النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة ممدوح محمدى وشركة مصر للسياحة برئاسة رشاد رفاعى، وذلك برعاية وزارة القوى العاملة.

وقال بيان للاتحاد، إنه تم إبرام اتفاقية للعمل الجماعية تقضى بصرف جميع الأجور المادية والميزات العينية لجميع العاملين بقرية مجاويش السياحية بالغردقة خلال سنوات التوقف الثلاث بسبب إعادة تطوير منشآت القرية .

وصرح ممدوح محمدى رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحاد العالمى للعاملين بالسياحة والفنادق بأن الاتفاقية تأتى بسبب قيام شركة مصر للسياحة المالكة للقرية بغلقها اعتبارا من 16 ديسمبر الجارى لتطوير منشآت القرية .

وقال محمدى إن مجلس إدارة الشركة برئاسة رشاد رفاعى وبحضور سمير نصار العضو المنتدب ورؤساء القطاعات وافقوا على مقترحات النقابة العامة على استمرار صرف جميع مستحقات العاملين والبالغ عددهم 167 خلال فترة التوقف والتى تشمل الأجور الأساسية والبدلات والأرباح السنوية والمنح التى تصرف فى المناسبات الدينية واللاجتماعية إضافة إلى ما تقرره الدولة من علاوات دورية واجتماعية فى السنوات المقبلة.

وأضاف محمدى أن الاتفاقية نصت على استمرار تحمل مصر للسياحة نسبة 25% من قيمة العلاج واستمرار صرف قيمة عمولة الخدمة المعتادة فى السنوات الثلاث.