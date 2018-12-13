شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطرح تخفيضا 25% على رحلات أربيل بمناسبة أعياد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، تخفيضًا بنسبة 25% على رحلاتها من القاهرة إلى أربيل، بمناسبة احتفالات أعياد الكريسماس، حال شراء التذاكر حتى 31 ديسمبر الجاري، والسفر حتى 7 مايو المقبل.
كما طرحت مصر للطيران، تخفيضًا يصل إلى 35% إلى بعض النقاط في أوروبا في حال شراء التذاكر والسفر حتى 31 ديسمبر.
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