شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطرح تخفيضا 25% على رحلات أربيل بمناسبة أعياد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، تخفيضًا بنسبة 25% على رحلاتها من القاهرة إلى أربيل، بمناسبة احتفالات أعياد الكريسماس، حال شراء التذاكر حتى 31 ديسمبر الجاري، والسفر حتى 7 مايو المقبل.

كما طرحت مصر للطيران، تخفيضًا يصل إلى 35% إلى بعض النقاط في أوروبا في حال شراء التذاكر والسفر حتى 31 ديسمبر.