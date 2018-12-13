شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نحتاج التحول من فكر الوظيفة الحكومية لريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يأمل أن تنتشر فكرة ريادة الأعمال بمصر للتحول من العقل المرتبط بالوظائف الحكومية، ليصبح الأفراد رواد أعمال، مضيفاً أن التطورات فى أوروبا وجنوب شرق آسيا أرتبط بجهود الحكومات ومبادرات الأفراد وريادة أعمالهم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة خلال افتتاح أول معرض لريادية الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية والدكتورة هبه مدحت زكي مدير حاضنة الأعمال بالكلية، إلى أن فكرة ريادة الأعمال هى فكرة بالغة الأهمية، مؤكداً أن هناك فرق بين التهور والمغامرة المحسوبة التى يكون صاحبها لديه تفكير مسبق وعقلانى ونقدى، موضحاً أن البنية التى تحكم ريادة الأعمال يجب أن تكون فى الخطاب الدينى الجديد وتطوير العقل المصرى.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الاقتصاد يستطيع أن يحرك القوى الثقافية والدينية، لافتاً أن فكر ريادة الأعمال يجب أن يكون فكر جميع الطلاب، وهو ما تسعى الجامعة إلى طرحه من خلال مقرر ريادة الأعمال الذى سيتم تطبيقه كمتطلب دراسي لطلاب الجامعة.

ووجه الخشت، بتشكيل وحدة على مستوي الجامعة من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلائحة خاصة، وذلك لتطبيق فكر ريادة الأعمال بين الطلاب علي مستوي كليات الجامعة.

من جانبه قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الكلية تحتفل بانطلاق أول معرض لريادية الأعمال بالجامعة والذي تنظمه حاضنة الأعمال بالكلية، وهي أول حاضنة أعمال على مستوي الجامعات الحكومية، مضيفاً أن الهدف منها النهوض بالشباب والمساهمة في خفض معدلات البطالة وخلق جيل جديد من رواد الأعمال.

وأضاف السعيد، أن الحاضنة قامت بتدريب 2500 متدرب سواء من داخل الجامعة أو خارجها ونظمت 19 ندوة، و15 ورشة عمل، و3 برامج تدريبية للطلاب.

وعرضت الدكتورة هبة مدحت زكي مديرة حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نبذه عن شركات الدورة الأولي لبرنامج الاحتضان وما تقدمه من أفكار، مشيرةً إلي أن حاضنة أعمال الكلية تهدف إلى دعم المشروعات الإبتكارية التي يكون لها أثر إنمائي على الاقتصاد القومي، وتساهم في تحويل الكثير من المشروعات الناشئة من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، كما تقوم بتقديم خدمات لطلاب وخريجي جامعة القاهرة.