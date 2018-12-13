شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة عن بيان مقررة الحق فى السكن: تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية رداً على البيان الصحفى الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالحق فى السكن اللائق، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة فى مجال الإسكان.

كما أن المقررة تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة فى توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية فى سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتى كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.