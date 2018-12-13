شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تعلن عن حصاد مرحلة البناء في الربع الأول من العام المالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن حصاد مرحلة البناء خلال 90 يوم لبرنامج عمل الحكومة للربع الأول من العام المالي 18/2019، وذلك في إطار الالتزام الدائم بأن يكون المواطن على دراية تامة ببرنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية التي تقدمها في إطار تحقيق النهضة التنموية الشاملة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن بيانات المتابعة للربع الأول من العام المالي 18/2019 تكشف عن الانتهاء التام من تنفيذ 490 مشروعًا تنمويًا بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 27.2 مليار جنيه، وذلك في 13 قطاعًا موزعة على كافة محافظات الجمهورية.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يأتي من ضمن تلك المشروعات عدد 238 مشروع للصحة والتعليم بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه، فضلا عن 164 مشروع في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالي 12 مليار جنيه، موضحة أن برنامج عمل الحكومة أعطى أولوية قصوى للارتقاء بجودة الحياة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مؤكدة على ضرورة إعطاء دفعة ملحوظة للاستثمارات العامة في كافة المجالات.

وفي ذات السياق نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من الانفوجرافات تتناول حصاد ال 90 يوم للربع الأول من العام المالي 18/2019 وذلك لقطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي.

ويضم قطاع الشباب والرياضة خمسة مشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 101 مليون جنيه وهى مشروعات تطوير مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجا والذي بدأ في يوليو 2017 وتم الانتهاء منه في أغسطس 2018 بتكلفة كلية 11.2 مليون جنيه بقنا وسوهاج، كما يتضمن القطاع مشروع استكمال إنشاء ملاعب وتطوير مراكز الشباب والذي بدأ في نوفمبر 2015 وانتهي في سبتمبر 2018 بتكلفة تقدر بحوالي 61.8 مليون جنيه بالمعادي الجديدة، بولاق، منشية البكري، وأبوسمبل، كذلك مشروع استكمال وإنشاء حمامات السباحة بمراكز الشباب والذي بدأ في أبريل 2017 وتم الانتهاء منه في سبتمبر 2018 بتكلفة كلية 5.3 مليون جنيه بمحافظة المنيا/ ملوي.

وتأتي أيضا ضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة مشروع استكمال تطوير معسكرات الشباب (المدن الشبابية) والذي بدأ في أكتوبر 2015 وتم الانتهاء منه في سبتمبر 2018 بتكلفة إجمالية 11.9 مليون جنيه بالبحر الأحمر والغردقة ورأس البر، بالإضافة إلى مشروع استكمال مراكز التعليم المدني والمنتديات والذي بدأ في يوليو 2017 واتنهي في سبتمبر 2018 بتكلفة كلية 10.8 مليون جنيه في دمياط وحلوان، وتهدف مشروعات قطاع الرياضة إلى إتاحة ممارسة الشباب للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، وتطوير الملاعب كعامل جذب للشباب بالإضافة إلى توفير الاقامة الاعاشة اللائقة للشباب المشارك بالانشطة.

كما عرضت الوزارة انفوجرافا عن قطاع الثقافة لمشروع مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية بتكلفة حوالي 9.9 مليون جنيه، حيث بدأ المشروع في مايو 2017 وتم الانتهاء منه في يوليو 2018، حيث يهدف المشروع إلى تحويل المسرح إلى قاعات مغطاة لتشغيله طوال السنة وليس فترة الصيف فقط، ويشمل قاعات لتدريب الفرق الفنية والبروفات بطاقة استيعابية 600 مقعد.

كما نشرت وزارة التخطيط انفوجرافا آخر عن قطاع التعليم العالي كأحد القطاعات التي يضمها حصاد التسعين يوماً والذى يضم مشروعان بتكلفة 29.7 مليون جنيه هما مشروع وحدة غسيل الكُلى الجديدة بمستشفى الدمرداش والذي بدأ في يناير 2018 وتم الانتهاء منه في سبتمبر 2018 بتكلفة كلية 9.7 مليون جنيه بمحافظة القاهرة، وتحتوي الوحدة على 47 ماكينة غسيل، محطة المياة مستوردة بالكامل، تحتوي على أحدث فلاتر معالجة المياه، تحتوي على نظام CDS، كما يضم حصاد التسعين يومًا بالنسبة لقطاع التعليم العالي مشروع تطوير مستشفى الشاطبي لطب الأطفال والذى تم الانتهاء منه في سبتمبر 2018 بتكلفة كلية تقدر بقيمة 20 مليون جنيه بمحافظة الاسكندرية، وذلك بهدف تطوير وحدة الأمراض العصبية وأمراض الدم، تطوير وحدة طوارئ الأطفال، تطوير العناية المركزة للأطفال، إنشاء مبنى إداري للعاملين والإداريين، تطوير وحدة أمراض الجهاز التنفسي، تطوير وحدة الأشعة المقطعية.

وزارة التخطيط تعلن عن حصاد مرحلة البناء في 90 يوماً للربع الأول من العام المالي الحالى

وزارة التخطيط تعلن عن حصاد مرحلة البناء في 90 يوماً للربع الأول من العام المالي الحالى