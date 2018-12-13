شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير التعليم حول تباطؤ دمج ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم حول تباطؤ الوزارة عن القيام بدورها كاملا في تنفيذ النصوص الدستورية والقوانين التي تنص على دمج الطلاب من ذوى الإعاقات المختلفة في التعليم النظامي والخاص.

وأشارت هجرس، في بيان، إلى أن دستور مصر 2014، نص في المادة 53، والمادة 54، والمادة 55 على مساواة جميع المواطنون في الحقوق والحريات والواجبات دون أي تمييز أو سبب حتى وإن كانت الإعاقة، فضلا عن أن المادة 80 تنص على: «وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، والمادة 81 تلزم الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعليماً، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها مصر في عام 2008 على إلزام جميع الدول على توفير واحد من أهم الحقوق لذوي الإعاقة وهو الحق في التعليم في المواد مادة 8، مادة 16، مادة 24، مادة 26 مادة 30.

وأوضحت النائبة أن قضية الدمج في جوهرها هي مفهوم اجتماعي أخلاقي ينبع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد في المجتمع بسبب إعاقته وان الدمج يعنى زيادة التوجهات الاجتماعية نحو للأشخاص ذوي الإعاقة وان الأبحاث العلمية التي أجريت على تجارب الدمج الناجحة اكدت ان الدمج التعليمي يأتي في مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة والطلاب من غير ذوي الإعاقة حيث ان الاهتمام بالصعوبات التي يعاني منها عددا من الطلاب.