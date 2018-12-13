شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 3 أيام لمدير مستشفى و64 طبيبًا وممرض وعامل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مجازاة مدير مستشفى سنهوت التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح و٦٤ طبيبا وممرضا وعاملا بالمستشفى، بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية دون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف عبده سالم، مدير الإدارة، قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى سنهوت التخصصي التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتبين عدم تواجد 64 طبيبا وممرض وعامل وعدم تواجد المدير بالمستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين.