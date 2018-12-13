شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. تسليم «هويات» المصريين مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة القوي العاملة الأحد المقبل وحتى 20 ديسمبر الجاري، تسليم بعض «هويات» المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، وذلك بعض أن تمت مراجعتها من جانب المسؤولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه سيتم -أيضا- خلال الفترة المذكورة استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدني في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عمله بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول على المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.

وأضاف أن الأوراق سوف تقبل من خلال الوفد العراقي الذي يصل بعد غد السبت، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، وذلك بديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة .

يضم الوفد العراقي أحمد عبدالجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو، مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بالهيئة.