شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: استخراج «كعب العمل» من أي مكتب تشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بشأن تيسير الخدمات التي تقدم للمواطنين خاصة فيما يتعلق باستخراج شهادات القيد «كعب العمل». وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، هيثم سعد الدين، إن التعليمات تقضي بالتنبيه على مديري مكاتب التشغيل التابعة للمديريات باستخراج «كعب العمل» من أي مكتب تشغيل دون التقيد بالنطاق الجغرافي لمحل إقامة المواطن أو المنشأة التي يعمل بها العامل، وذلك إعمالا للضوابط الواردة بدليل الإجراءات في هذا الشأن، وذلك تيسيرا على المواطنين، وتوفيرا للجهد والوقت في تحمل مشقة السفر لاستخراج «كعب العمل» من المكتب التابع له محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

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