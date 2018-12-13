شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ثابت ناعيًا إبراهيم سعدة: الصحافة المصرية فقدت أحد أبرز كُتابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن «سُنة الحياة أن تفقد مهنة الصحافة رموزها، ولكن حينما يولد صغار الصحفيين ويصبحون شيوخًا، تظل المهنة قوية ومحافظة على قوتها».

وأضاف «ثابت»، في تصريحات صحفية، على هامش تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل، إبراهيم سعدة، من مسجد عمر مكرم، أن «الصحافة المصرية فقدت أحد أبرز كُتابها وشيوخ المهنة، الذي كان له شخصية خاصة ومميزات كثيرة وحضور لدى كل أبناء المهنة».

وتابع: «فقدنا الكثير من شيوخنا وشيوخ مهنتنا، وأساتذتنا وعلامات المهنة البارزة ستولد وجوها جديدة تحافظ على الوطن وعلى صاحبة الجلالة»، مطالبا «الصحفيين وأسرة مؤسسة أخبار اليوم بالعودة مرة أخرى إلى المبادئ الأساسية للصحافة التي أقرها الأساتذة وبذل الكثير من الجهد لإعلاء كلمة الصحافة».

وكان الكاتب الصحفي الكبير، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، توفي مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.