شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبدالحميد كمال يعلن الموافقة على إنشاء أكبر مكتبة عامة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح النائب عبدالحميد كمال في الحصول على الموافقة بإنشاء أكبر مكتبة عامة بالسويس لنشر الثقافة وخدمة الطلاب والباحثين الأكاديميين وطلاب الدرسات العليا والمثقفين والأدباء بالسويس.

وعرض النائب المذكرة والموافقة على اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، في الاجتماع الدوري بين المحافظ والنواب، وهو الأمر الذي تحمس له المحافظ ووافق فوراً على تخصيص المكان وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لإنجاح إنشاء أكبر مكتبة عامة في تاريخ السويس.

وأضاف النائب، في المذكرة التي تقدم بها للمحافظ مرفق بها موافقة مكتبات مصر العامة، أن هناك أهمية أن تكون في السويس مكتبة عامة ضخمة من أجل تقديم الخدمات الثقافية وخدمة المعلومات لأبناء السويس.

وأشار إلى أن «هناك أهمية في إنشاء مكتبة عامة خصوصاً أن السويس أصبحت خالية من المكتبات العامة بعد أن دمرت الجماعات الإرهابية المكتبة العامة التي كانت معروفة باسم (مكتبة البلدية) والتى كانت بمبنى المحافظة الديوان العام المبنى القديم أمام حديقة النافورة والتي حرق بداخلها ما يزيد على 18 ألف كتاب ووثائق عن المحافظة».

وأضاف أنه «في إطار التواصل من أجل إنشاء مكتبة عامة جديدة بالسويس، فقد تم التواصل مع منظومة مكتبات مصر العامة التي تعمل بالقرار الجمهوري رقم 49 لسنة 2006 والمعدل بالقرار رقم 67 لسنة 2011 الصادر عن المجلس العسكري»، موضحا أنه تم التواصل مع منظومة مكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي في فبراير الماضي وتم عرض الأمر على اللواء أحمد حامد، محافظ السويس السابق، وتم اتخاذ إجراءات وتوقف الأمر وأن هناك وعدا من وزيرة التخطيط لتمويل الأمر فور صدور قرار التخصيص، وتم الاتفاق مع السفير رضا الطايفي، نائب رئيس مكتبات مصر، ورياض طاهر، مدير مكتبات مصر، حول مكتبة السويس، حيث تم الاتفاق على التحرك نحو إنشاء المكتبة العامة بالسويس وفق الأرض المقترحة من محافظة السويس، على أن يتم البدء الفعلي مع بدء تخصيص الأرض.

وقدم كمال الشكر إلى محافظ السويس على سرعة استجابته لإنشاء أكبر مكتبة عامة بتاريخ السويس لخدمة أبناء المحافظة.