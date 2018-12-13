شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تمويل البنك الأوروبى لتطوير الخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على طلب السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق بمبلغ 350 مليون يورو. ويٌخصص التمويل المحتمل لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق من أجل تحسين ثقة واستدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة سعة النقل، بما يسهم فى تخفيف الاختناقات المرورية.

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