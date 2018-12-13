شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تعديل قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، فيما يتعلق بإضافة كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى إلى كليات الجامعة.

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